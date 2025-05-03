Граючий директор першолігового Діназа Сергій Старенький розповів, що екс-захисник Шахтаря Ярослав Ракицький провів кілька тренувань з його командою.

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– Захопився тенісом, часто грали з Яріком Ракицьким, поки він не підписався в Чорноморець. Ракицький, до речі, кілька разів тренувався з хлопцями. Це був дуже класний для них досвід. Коли вони побачили його на полі – очам не могли повірити. Навіть бутси одному з пацанів подарував, – сказав Старенький в інтерв'ю Українському футболу.

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Нагадаємо, Ярослав Ракицький в березні перейшов до одеського Чорноморця, підписавши контракт до кінця поточного сезону УПЛ. Нині одеський клуб посідає 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату з 18-ма очками.

Вишгородський Діназ наразі перебуває на 8-му місці у групі "Вибування" Першої ліги. Команда набрала 14 балів після 20-ти матчів.

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