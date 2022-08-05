Ярослав Ракицький нещодавно перебрався у чемпіонат Туреччини і вже встиг дебютувати за Адана Демірспор у спарингу проти Наполі. Напередодні українець святкував черговий день народження і одноклубники ефектно привітали його з уродинами.

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У момент, коли гравці вишикувались у півколо, ззаду підійшов один із партнерів по команді, який висипав на голову Ракицького мішечок з борошном. Інші гравці поспішили присмачити це сирими яйцями, з насолодою розбиваючи їх об черепну коробку українця. Все це дійство згодом переросло у "яєчну бійку" між іншими учасниками команди – кожен вважав за необхідне жбурнути суміш білка і жовтка у свого опонента.

Нагадаємо, Ракицький на початку березня розірвав угоду з Зенітом, за який виступав упродовж 2,5 року. Спершу він підтримував форму з Металістом, а згодом – з Шахтарем. Попри чутки про співпрацю з донеччанами захисник перейшов до Адана Демірспор, підписавши з турками контракт терміном на один сезон з опцією пролонгації ще на рік.

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