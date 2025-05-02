Матчі 27-го туру УПЛ сезону 2024/25 розтягнуться на три дні – з 2-го по 4-те травня включно, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Подвійний удар Динамо – УПЛ назвала найкращих тренера та гравця 16-го туру

Родзинкою стане дуель між Поліссям та Олександрією – перші претендують на єврокубки, а другі борються за медалі. Серйозний іспит матиме Динамо, яке зіграє з Інгульцем – підопічні Василя Кобіна відчайдушно намагаються зберегти собі місце в еліті. Не легшою буде поїздка Шахтаря в Одесу – місцевому Чорноморцю на чолі з легендою "гірників" Ярославом Ракицьким вже нічого втрачати і команда піде ва-банк.

2 травня, п'ятниця

15:30 – Лівий Берег – Карпати – головний арбітр – Резніков Д. М. (Кам'янське), арбітр VAR – Задиран С. С. (Київська обл.).

18:00 – Рух – Кривбас – головний арбітр – Копієвський В. В. (Кропивницький), арбітр VAR – Новохатній В. В. (Черкаси).

3 травня, субота

13:00 – Чорноморець – Шахтар – головний арбітр – Блавацький Р. А. (Львів), арбітр VAR – Коваленко А. А. (Полтава).

15:30 – Інгулець – Динамо – головний арбітр – Панчишин Д. І. (Харків), арбітр VAR – Пасхал І. Ю. (Херсон).

18:00 – Верес – Оболонь – головний арбітр – Кубряк Д. В. (Одеса), арбітр VAR – Шандор О. А. (Львів).

4 травня, неділя

13:00 – ЛНЗ – Зоря – головний арбітр – Райда М. М. (Закарпатська обл.), арбітр VAR – Омельченко О. В. (Слов'янськ).

15:30 – Колос – Ворскла – головний арбітр – Євтухов Д. Ю. (Дніпро), арбітр VAR – Романов В. М. (Дніпро).

18:00 – Полісся – Олександрія – головний арбітр – Балакін М. О. (Київська обл.), арбітр VAR – Деревінський О. О. (Хмельницький).

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