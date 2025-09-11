Як повідомляє прес-служба Чорноморця, захисника Ярослава Ракицького вболівальники визнали найкращим гравцем серпня у Першій лізі.

Варто зауважити, що екс-зірка Шахтаря приєднався до Чорноморця у березні 2025 року. Після вильоту одеситів Ракицький вирішив залишитися в команді. Загалом захисник відіграв за клуб у 15 матчах, в яких забив один гол та віддав два асисти.

Чорноморець наразі перебуває на першій сходинці у турнірній таблиці Першої ліги. Команда Олександра Кучера має у своєму активі 13 очок після п'яти турів.

