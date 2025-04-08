Екс-захисник Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький, перейшов до одеського Чорноморця, адже хотів продовжити футбольну кар'єру на високому рівні.

"Чорноморець має грати в УПЛ": Ракицький виніс свій вердикт після перемоги над ЛНЗ

"Ракицький прийшов у Чорноморець, щоб пограти у футбол на пристойному рівні, а на десь там на першість лазні. Наскільки я розумію, у Чорноморці зарплати 5-8 тисяч доларів у середньому, десь у ці цифри вписався і Ракицький", – сказав Бурбас у ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, 35-річний захисник приєднався до складу "моряків" на правах вільного агента. До цього Ракицький з літа 2024 року перебував без клубу після відходу з донецького Шахтаря. У ниннішньому сезоні футболіст провів 2 поєдинки за Чорноморець та віддав 1 результативну передачу. Наразі одеський клуб посідає передостаннє, 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 18-ма очками.

Чорноморець сенсаційно здолав екс-команду Григорчука – асист Ракицького приніс Кучеру першу перемогу після камбеку в УПЛ