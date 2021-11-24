Мальме не втримав перемогу над Зенітом в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:1). Дивіться відеоогляд гри на "Футбол 24".

Мальме відкрив рахунок в середині першого тайму і протримався майже до фінального свистка. Арбітри двічі призначали пенальті у ворота шведів. Дзюба реалізувати свій удар не зміг, а Ракицький був точним.

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Щоправда, до другого 11-метрового удару є великі питання. Наставник Мальме назвав його "різдвяним подарунком" від арбітрів, а захисник пітерців Деян Ловрен відверто визнав, що це рішення рефері було помилковим.

Зрештою, саме пенальті у виконанні Ракицького приніс Зеніту нічию та гарантував путівку у весняну частину Ліги Європи.

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