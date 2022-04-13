"Це легенда Шахтаря, ніхто це не приховує. Приємно, що такий гравець приєднався до нас на найближчий матч, тренування. Думаю, що можна буде взяти багато чого корисного від нього. Він був моїм кумиром дитинства, коли я був маленькою дитиною й ходив на Донбас Арену. Пам’ятаю, що у нас був один розмір ноги з Ярославом, він мені давав бутси.

Палкін пролив світло на майбутнє Ракицького в Шахтарі

Його основна ціль, як і наша – допомагати нашій країні благодійними матчами, які будуть проводитись, а всі зібрані гроші ми будемо передавати тим людям, які цього потребують. Ярослав не залишається в стороні й приїхав допомагати команді й країні", – поділився Бондар у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Ракицький – один з найвідоміших вихованців Шахтаря. За першу команду він виступав з 2009 оо 2019 року і завоював 19 трофеїв. Нещодавно українець розірвав контракт із Зенітом, за який виступав останні 3 роки і тренувався з харківським Металістом.

"Коли дивлюся, як люди на відео їдять хліб і плачуть…": ветеран УПЛ прихистив екс-одноклубника, якого шукала вся Україна