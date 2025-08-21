Останнім часом одеський Чорноморець переживає фінансові негаразди, але на допомогу прийшов капітан команди Ярослав Ракицький.

Перша ліга: Чорноморець та Ворскла розійшлись миром, перемога Агробізнеса над Металістом, нічия Металурга проти Поділля

36-річний центральний захисник за власні кошти провів ремонт на клубній базі, повідомляє SportArena.

В сезоні 2025/26 Чорноморець буде боротися в Першій лізі за повернення в УПЛ. Після трьох турів "моряки" йдуть на другому місці в турнірній таблиці, маючи в доробку 7 очок.

Талановитіший за Шевченка, дружба з нападником Барси і вісім шурупів у коліні – історія українського "Голо" з Альбасете