Захисник Адана Демірспор Ярослав Ракицький став одним з антигероїв поєдинку 6-го туру чемпіонату Туреччини проти Трабзонспора.

Чемпіонат Туреччини 2022/23, 6-й тур

Адана Демірспор – Трабзонспор – 3:2

Голи: Кевін Родрігес, 10, Ндіайє, 55, Акайдин, 90+4 – Бакасетас, 37, (пен.), Бозок, 84

Адана Демірспор продовжив вдалі виступи у поточному сезоні, вирвавши перемогу над Трабзонспором. Рахунок відкрив Кевін Родрігес на 10 хвилині, але до перерви чемпіон Туреччини відігрався не без допомоги Ракицького. Українець затримався при побудові офсайдної пастки та ще й сфолив на нападнику – Бакасетас реалізував пенальті.

Гравець молодіжної збірної України залишиться в Європі – Рух отримає за нього солідну суму

Ндіайє на старті другої половини знову вивів Адана Демірспор вперед, але Бозок під кінець зустрічі зробив рахунок 2:2. Втім, Акайдин став героєм зустрічі, забивши на 4 компенсованій хвилині та принісши перемогу Адана Демірспор.

Щодо Ракицького, то українець став найгіршим гравцем у складі своєї команди, отримавши 6,0 балів за свій перфоманс. Перемога дозволила Адана Демірспор набрати 13 очок та піднятись на 4 місце, а Трабзонспор з 10 пунктами лишився восьмим.

Трансферний дедлайн літа 2022: Мудрик залишається, 3 трансфери Барси на фініші, домінація англійської "суперліги"