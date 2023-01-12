Черговим новачком Шахтаря стане Ярослав Ракицький, повідомляє Terrikon.

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За інформацією джерела, 33-річний футболіст вже погодив умови контракту з "гірниками" і найближчими днями приєднається до команди на зборах у Туреччині.

Нагадаємо, Ракицький – вихованець Шахтаря, за який виступав з 2009 по 2019 роки. Після трьох років у Зеніті перейшов у турецький Адана Демірспор, який покинув на початку грудня у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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