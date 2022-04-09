Ракицький повертається у Шахтар – скандальний захисник після відходу з Зеніта тренувався з Металістом
Колишній захисник Зеніта Ярослав Ракицький прибуде до тренувального табору Шахтаря, повідомляє "Футбол NEWS".
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Наразі не відомо, чи буде з 32-річним українцем підписаний контракт, чи він лише візьме участь у благодійних матчах "гірників". Дане прибуття описане наступними словами: "У команді буде сенсаційне поповнення – камбек Ракицького". Окрім того, повернення у команду колишнього гравця підтвердив і директор з футболу Шахтаря Даріо Срна.
"Деякі легіонери Шахтаря підписали контракти з іншими клубами, деякі сказали, що не приїдуть. Я до цього відношуся нормально, вони багато зробили для Шахтаря. Це їхнє рішення, я його поважаю. Можливо, я не згідний з ним, але я його поважаю. Я думаю, що Марлон прибуде 17 квітня. Можливо, Соломон та Фернандо. Чекаємо нашого колишнього гравця і легенду Шахтаря – Ракицького, щоб він з нами грав. Зробимо хорошу українську команду, яка буде представляти Україну", – зазначив Срна.
Також до розташування Шахтаря прибули орендовані гравці: Андрій Борячук (Рух), Дмитро Криськів та Дмитро Капінус (обидва – Металіст 1925). Готується з основою і молодь "гірників". Поки не з командою бразильські легіонери, Тарас Степаненко, який приєднався до тренувань Динамо в Румунії, та травмований Сергій Кривцов. Андрій Пятов, який поки працює з Металістом, приєднається до донеччан в середині квітня в Анталії.
Нагадаємо, сьогодні, 9 квітня, Шахтар проведе благодійний матч з Олімпіакосом. Початок зустрічі о 20:00.
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