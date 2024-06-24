Журналіст Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо майбутнього захисника Шахтаря Ярослава Ракицького, на якого не розраховують в стані чемпіона України.

Шахтар вирушив на літні збори до Словенії, але в складі делегації відсутній Ярослав Ракицький, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Зазначається, що клуб не має наміру продовжувати контракт із центрбеком, тож Ракицький цього літа стане вільним агентом. Проте, Ярослав не планує завершувати кар'єру та перебуває у пошуках гідного варіанту продовження кар'єри.

Нагадаємо, у минулому сезоні 34-річний Ракицький провів за донеччан 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

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