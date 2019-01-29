Ракицький подякував Ахметову та іншим за роки в Шахтарі, проігнорувавши Фонсеку та Палкіна

Новачок пітерського Зеніта Ярослав Ракицький попрощався з донецьким Шахтарем, у структурі якого перебував упродовж 17-ти років.

"17 років свого життя я присвятив Шахтарю. Починаючи з інтернату, до якого я прийшов у 12 років, і до основного складу. Я пишаюся цим і дякую Шахтарю за те, що дав можливість реалізувати мою найбільшу мрію!

Ракицький офіційно перейшов у Зеніт

Велике спасибі вболівальникам, які були зі мною упродовж усіх цих років, і які зі мною зараз. Дякую за те, що ви були та залишаєтеся справжніми вболівальниками футболу. Дякую своїй сім'ї за істинну підтримку та любов! Моя безмежна подяка П. В. Дулінову, Ю. О. Бєліченку, І. І. Леонову, В. І. Яремченку, Мірчі Луческу за віру та довіру. Президент Рінат Леонідович Ахметов, таких президентів, як Ви, більше немає. Спасибі Вам за все!", – написав Ракицький у своєму Instagram.

"Дякуємо за приціли, оптику та інші речі", – ультрас Шахтаря прокоментували перехід Ракицького у Зеніт

Відзначимо, що оборонець згадав у своєму дописі всіх тренерів, під керівництвом яких грав у командах "гірників", окрім нинішнього керманича донеччан Паулу Фонсеки. Раніше була інформація, що Ракицький хоче покинути Шахтар через португальця і фанатів. Також звертає на себе увагу відсутність згадки про гендиректора клубу Сергія Палкіна.

Ярослав Ракицький став гравцем Зеніта в понеділок. Орієнтовна сума трансферу – 12 млн євро. У Росії оборонець гратиме під 44-м номером.