"Коли я приїхав до Чорноморця, я відчув себе потрібним. У Шахтарі я потрібен – не потрібен – таке було. А тут я потрібен. І в мене мотивація.

"Я думав, що вже наївся": Хачеріді зізнався, чому вирішив повернутися у великий футбол

Я почуваюся не на 36, а на 26. Поки мої коліна не вийдуть з чату, то буду бігати", – розповів Ярослав в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

Нагадаємо, Ракицький приєднався до Чорноморця у березні 2025 року. Попри виліт одеситів у Першу лігу залишився в команді і в поточному сезоні встиг зіграти вже 7 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

