– З перших хвилин було видно, що Ракицький загальмований. Чи були у вас сумніви щодо його готовності?

– Варіантів майже не було. Гра не вийшла у нього. Подивимося, пов'язано це з пропуском перших зборів чи загалом зі станом. Не тільки у нього гра не вийшла. І в обороні, і в атаці не вистачало багатьох якостей грати на своєму рівні. Уривками – так.

Фатальні ляпи Ракицького у відеоогляді матчу Зеніт – Бетіс – 2:3

Можливо, далася взнаки відсутність ігрового тонусу. У таких умовах усі російські клуби, ми нічого не можемо змінити. По грі ми могли розраховувати на більше, – цитує Сємака Sports.ru.

Нагадаємо, влітку контракт Ракицького завершується, тому це може бути його останній сезон у складі Зеніта.

Помилки Ракицького допомогли Бетісу обіграти Зеніт у матчі з п'ятьма голами