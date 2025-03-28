Легенда Шахтаря Ярослав Ракицький офіційно став гравцем Чорноморця після майже піврічної перерви від футболу.

Прес-служба Чорноморця офіційно повідомила, що 35-річний Ярослав Ракицький став гравцем одеського клубу.

Кучер офіційно став новим головним тренером Чорноморця

Деталі співпраці не розголошуються. Додамо, що Ракицький з липня 2024 року був без клубу, а Transfermarkt взагалі вказує, що Ярослав завершив кар'єру.

Нагадаємо, за свою кар'єру центральний захисник встиг пограти за Шахтар (двічі), пітерський Зеніт, за що часто піддавався критиці від українських вболівальників, а також турецький Адана Демірспор. У складі "гірників" Ракицький провів 358 матчів, у яких відзначився 18 голами та 35 асистами.

"Ребров зависав у повітрі, як Джордан": сенсаційно вивів Лівий Берег в УПЛ, забив Шахтарю Невіо Скали, грав до 39