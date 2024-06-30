"З 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе донецькому Шахтарю, як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля.

Дякую, Президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися карʼєрою в найкращих умовах, на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб.

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Дякую, Шахтар! Дякую, мій Українській Донецьк! Бажаю золотих кубків та перемог!

Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний Донецький Шахтар по всьому світу. Я вірю в вас. Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчево-чорне серце. Я залишаю Шахтар. Історія, з якою повʼязане все моє життя, завершилася", – написав 34-річний Ракицький в Instagram.

Нагадаємо, це був другий захід Ярослава у рідний клуб, який тривав півтора року. Перший період був значно довшим і закінчився скандальним переходом у Зеніт в січні 2019-го. Втім, після повномасштабного вторгнення Ракицький негайно покинув Росію та активно допомагає українським військовим.

Загалом у футболці Шахтаря захисник провів 358 матчів (шосте місце в історії клубу), оформив 18 голів та 35 асистів. Інсайдер Ігор Бурбас стверджував, що ветеран не планує завершувати кар'єру та перебуває у пошуках гідного варіанту працевлаштування.

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