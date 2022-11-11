Колишні представники Динамо і Шахтаря провели не надто вдалий матч у складі Адана Демірспора.

Ярослав Ракицький і Юнес Беланда вийшли у основі на гостьовий матч проти Аланьяспора. Втім, обидва не дограли навіть до кінця першого тайму.

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Ракицький на 37-й хвилині зазнав травми і поступився місцем Гюлеру. Беланда вигадав цікавіший спосіб піти відпочивати раніше. Перед свистком на перерву колишній хавбек Динамо дупою і ліктем жорстко вдарив Аксоя. Захисник Аланьяспора схопився за обличчя, хоча воно взагалі не постраждало. Арбітр все ж вирішив показати Беланда пряму червону.

Адана Демірспор у меншості втримав бодай нульову нічию, але до кінця туру ризикує віддати третю сходинку Галатасараю.

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