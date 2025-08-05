– У Шахтарі Ярослав Ракицький став наступником Дмитра Чигринського, який перейшов до праймової Барселони Пепа Гвардіоли, і з яким ви також пограли разом.

– Ну, мабуть, на той момент він заслуговував на цей трансфер. Чому не вийшло? Ширилися чутки, що начебто в Барселоні зробили тест, який показав, що Дмитро не відповідає своєму віку. Всіх нюансів я не знаю.

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Чигринський був надійним захисником, тому Пеп Гвардіола й запросив його до команди. Хоча, якщо порівняти з Ракицьким, то я вважаю, що Ярослав на голову сильніший. Не хочу образити Діму, звичайно. Попри це все один поїхав до Барселони, а другий – ні. Так буває у футболі.

Рак, як не мене, – це діамант нашого футболу. В усі роки Ярик, я пам’ятаю, виділявся й мав щось таке, чого, мабуть, не вистачало іншим. Дійсно класний футболіст, з яким завжди було приємно грати.

Я грав з Яриком, коли він ще діяв крайнім захисником чи хавбеком та випалював увесь фланг. Коли Мірча Луческу взяв його до першої команди, то зробив лівим центральним оборонцем. Містер щось побачив або вгадав, однак це допомогло зробити класну кар’єру", – розповів Вадим Шаврін в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що 37-річний Шаврін зараз грає за Поділля з Хмельницького у Першій лізі України.

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