"Ракицький може стати вигнанцем у національній команді через перехід у Зеніт", – екс-гравець збірної України

Колишній півзахисник Зеніта та збірної України Олександр Горшков розповів про можливі наслідки переходу захисника Шахтаря Ярослава Ракицького до російського клубу.

"Мені здається, що дуже можливий сценарій, за якого він стане в збірній вигнанцем, хоча мені б цього не хотілося. Спорт повинен бути поза політикою, але в наш час все можливо", – цитує Горшкова Sport24.

Ракицький офіційно перейшов у Зеніт

Раніше повідомлялось, що Шахтар та Зеніт узгодили трансфер Ракицького за 10 млн євро, ще 2 млн "гірники" можуть отримати в якості бонусів.