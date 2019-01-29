toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Ракицький може стати вигнанцем у національній команді через перехід у Зеніт", – екс-гравець збірної України

08:00 274 Читать на русском
"Ракицький може стати вигнанцем у національній команді через перехід у Зеніт", – екс-гравець збірної України
Ярослав Ракицький / соцмережі

Колишній півзахисник Зеніта та збірної України Олександр Горшков розповів про можливі наслідки переходу захисника Шахтаря Ярослава Ракицького до російського клубу.

"Мені здається, що дуже можливий сценарій, за якого він стане в збірній вигнанцем, хоча мені б цього не хотілося. Спорт повинен бути поза політикою, але в наш час все можливо", – цитує Горшкова Sport24.

Ракицький офіційно перейшов у Зеніт

Раніше повідомлялось, що Шахтар та Зеніт узгодили трансфер Ракицького за 10 млн євро, ще 2 млн "гірники" можуть отримати в якості бонусів.

Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Зеніта Зеніт Зеніт Трансфери Шахтаря Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Росія Трансфери Трансфери чемпіонату України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ракицький офіційно перейшов у Зеніт
    Росія — 28 січ6566 Ракицький офіційно перейшов у Зеніт
13
год
:
28
хв
Арсенал
21:45
Кардіфф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук