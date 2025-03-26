Ракицький може стати гравцем Чорноморця – екс-партнер по Шахтарю підтвердив інтерес
Новий головний тренер Чорноморця Олександр Кучер розповів про можливий прихід Ярослава Ракицького до одеського клубу.
– Трансферне вікно в Україні закрите. Ви розглядаєте можливість посилення вільними агентами?
– Можливо, когось і підпишемо.
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– В цьому контексті можливий прихід вашого багаторічного партнера в Шахтарі і збірній України Ярослава Ракицького?
– Розмови такі є. Все, що писали, відповідає дійсності.
– На ваш погляд, Ярослав не сказав ще останнього слова в футболі?
– Сподіваюсь, що ні, – поділився Кучер в інтерв'ю Sport-Еxpress.ua.
Нагадаємо, 35-річний Ракицький з минулого літа перебуває без клубу після завершення контракту з "гірниками". Ярослав ще не оголошував про завершення кар'єри. Його ринкова вартість за даними Transfermarkt оцінюється в 700 тисяч євро, а сам портал вже вніс захисника до переліку гравців, які завершили кар'єру.
Додамо, що у складі Шахтаря Ракицький відіграв 358 матчів, у яких відзначився 18 голами та 35 асистами.
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