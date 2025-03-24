У планах Кучера може бути залучення до команди Ярослава Ракицького, з яким він неодноразово грав разом у Шахтарі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Кучер офіційно став новим головним тренером Чорноморця

35-річний захисник з літа перебуває без клубу після завершення контракту з "гірниками". Однак його амбіції та бажання продовжити кар'єру можуть призвести до того, що він повернеться на поле, приєднавшись до Чорноморця під керівництвом свого давнього товариша.

Ракицький наразі розмірковує над пропозицією. Він ще не оголошував про завершення кар'єри. Його ринкова вартість за даними Transfermarkt оцінюється в 700 тисяч євро.

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