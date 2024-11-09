Ярослав Ракицький близький до повернення на футбольне поле після тривалої паузи.

Український оборонець Ярослав Ракицький може продовжити кар'єру в Металісті 1925, повідомляє Sportarena.

Ракицький ставив ультиматум Луческу та Ахметову – це допомогло йому закріпитись у Шахтарі на початку кар'єри

За інформацією джерела, керівництво харківського клубу розглядає можливість підписання екс-захисника збірної України.

35-річний футболіст залишається без команди з літа після виходу з Шахтаря. Раніше ходили чутки, що українець може продовжити кар'єру у Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах чи Китаї. Також ЗМІ писали, що Ярослав може стати власником ФСК Маріуполя.

Нагадаємо, за свою кар'єру Ракицький встиг пограти за Шахтар (двічі), пітерський Зеніт, за що йому діставалось від українських вболівальників, та турецький Адана Демірспор.

Металіст 1925 нині посідає у турнірній таблиці Групи Б Першої ліги другу сходинку, набравши 26 очок і поступається Полтаві, яка йде лідером, лише за додатковими показниками.

Металіст 1925 обіграв учасника 1/4 фіналу Кубка України та наздогнав лідера: Перша ліга