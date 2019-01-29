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Ракицький: Мій батько живе в Санкт-Петербурзі більше 20 років

13:56 2208 Читать на русском
Ракицький: Мій батько живе в Санкт-Петербурзі більше 20 років
Ярослав Ракицький / УЄФА

Новачок Зеніта Ярослав Ракицький розповів, що його батько є мешканцем Санкт-Петербурга.

"У Петербурзі я був, так. Тут у мене живе мій рідний батько, вже більше 20 років. Я прилітав до нього в гості", – цитує Ракицького офіційний сайт Зеніта.

Ракицький офіційно перейшов у Зеніт

29-річний захисник перейшов у російський клуб з Шахтаря за 10 млн євро, ще 2 млн "гірники" можуть отримати в якості бонусів.

Зеніт після 17 турів лідирує в турнірній таблиці РПЛ з 34 очками в активі, у спину дихає Краснодар, у якого 33 пункти.

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Теги
Росія Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт
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