УЄФА визначився з командою найкращих у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Ракицький у матчі проти Мальме / фото: ФК Зеніт

Найкращим голкіпером туру визнаний голкіпер Шерифа Гіоргос Атанасіадіс, який одночасно став гравцем тижня у Лізі чемпіонів за версією УЄФА.

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Оборону склали дует із російського Зеніта Ракицький та Дуглас Сантос, до яких приєднався Мілан Шкріняр з Інтера. У півзахисті найкращими стали центральні хавбеки Гуйє (ПСЖ) та Ванакен (Брюгге), а також вінгери К'єза (Ювентус), Сане (Баварія) та Салах (Ліверпуль).

Форвардів у команді найкращих двоє – Нуньєс (Бенфіка), який оформив дубль у ворота Барселони, та Адейємі із Зальцбурга.

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