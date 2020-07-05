Ракицький і Тимощук вдруге поспіль стали чемпіонами Росії у складі Зеніта

Зеніт завдяки перемозі над Краснодаром захистив титул чемпіона РПЛ.

Чемпіонат Росії, 26 тур

Краснодар – Зеніт – 2:4

Голи: Уткін, 29, 50 – Азмун, 5, 52, Дзюба, 45+1 (пен.), Сутормін, 72

Нереалізований пенальті: Вандерсон, 41 (К)

Для дострокового титулу пітерцям потрібно було перемогти на виїзді Краснодар, який бореться за зону Ліги чемпіонів. Азмун окреслив серйозні наміри гостей вже на 5 хвилині, але це дещо розслабило команду Сємака. Молодий Уткін зрівняв рахунок в середині тайму, потім неузгоджені дії Ракицького і Луньова призвели до пенальті. Голкіпер Зеніта сам виправив свою помилку, а в компенсований час Дзюба показав Вандерсону, як треба бити з "позначки".

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Гойдалки продовжилися і по перерві. Невгамовний Уткін відкладав чемпіонство суперника як міг – моментальна відповідь Азмуна. Все стало ясно на 72 хвилині. "Джокер" Сутормін вискочив віч-на-віч з голкіпером, оформивши остаточні 2:4.

Ярослав Ракицький здобув свій другий титул чемпіона Росії після переходу в Зєніт взимку 2019-го. Також не слід забувати про Анатолія Тимощука, який працює у тренерському штабі Сергія Сємака.

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