Ракицький хоче покинути Шахтар через Фонсеку та фанатів, – ЗМІ

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, схоже, не задоволений своїм становищем у донецькому клубі.
Попри те, що Шахтар назвав можливий трансфер Ракицького "звичайними чутками" українська та російська преса продовжують активно сватати 29-річного оборонця в пітерський Зеніт.
Саленко: Перехід Ракицького в Зеніт піде на користь збірної України
Досвідчений центрбек хоче покинути "гірників" через дві вагомі причини, інформує Sportarena. Ракицький не може знайти спільної мови з головним тренером Шахтаря Паулу Фонсекою. Ще один фактор потенційного відходу – ставлення з боку фанатів.
Захисник збірної України начебто міг перейти в Зеніт ще минулого літа, однак тоді російському клубу банально забракло часу, щоб домовитись з Шахтарем.
Раніше повідомлялось, що Шахтар вимагає за Ракицького 10 млн євро, а сам гравець вже узгодив з пітерцями умови особистого контракту з пристойною зарплатою.
"Ярік, не йди!": Instagram Ракицького бомбардують жорстокими прокляттями і благаннями не переходити в Зеніт