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Ракицький хоче покинути Шахтар через Фонсеку та фанатів, – ЗМІ

12:25 1967 Читать на русском
Ракицький хоче покинути Шахтар через Фонсеку та фанатів, – ЗМІ
Ракицький близький до Зеніта

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, схоже, не задоволений своїм становищем у донецькому клубі.

Попри те, що Шахтар назвав можливий трансфер Ракицького "звичайними чутками" українська та російська преса продовжують активно сватати 29-річного оборонця в пітерський Зеніт.

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Досвідчений центрбек хоче покинути "гірників" через дві вагомі причини, інформує Sportarena. Ракицький не може знайти спільної мови з головним тренером Шахтаря Паулу Фонсекою. Ще один фактор потенційного відходу – ставлення з боку фанатів.

Захисник збірної України начебто міг перейти в Зеніт ще минулого літа, однак тоді російському клубу банально забракло часу, щоб домовитись з Шахтарем.

Раніше повідомлялось, що Шахтар вимагає за Ракицького 10 млн євро, а сам гравець вже узгодив з пітерцями умови особистого контракту з пристойною зарплатою.

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Головне Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Шахтар Шахтар Зеніт Зеніт
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