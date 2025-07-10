Ракицький ухвалив остаточне рішення щодо виступів за Чорноморець у Першій лізі
10 липня 18:50 - Читати іншою мовою
Відомий український центрбек Ярослав Ракицький уклав нову угоду з одеським Чорноморцем.
Прес-служба "моряків" повідомила про продовження співпраці з 35-річним футболістом. Умови нового контракту не розголошуються.
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Ярослав Ракицький перейшов до Чорноморця у березні 2025 року на правах вільного агента. У минулому сезоні екс-гравець збірної України провів 9 матчів за клуб та віддав один асист.
Нагадаємо, що Чорноморець посів 16-те місце за підсумками минулого сезону УПЛ та вилетів до Першої ліги.
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