Сезон 2021/22 може стати для Ярослава Ракицького останнім у футболці Зеніта.

Про плани 32-річного українця розповів його представник Максим Дудченко.

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"Від Зеніта поки що не надходило пропозиції продовжити контракт. Найближчим часом закриємо питання із контрактом. Радше за все, це буде не Зеніт", – заявив Дудченко у коментарі РБ Спорт.

Нагадаємо, 3 роки тому Ракицький перейшов із Шахтаря в Зеніт за 10 млн євро. Разом з пітерцями захисник тричі ставав чемпіоном Росії, двічі володарем національного Кубка та одного разу – Суперкубка.

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