"Ракицький – головне розчарування", – Ященко оцінив виступи Шахтаря у першій половині сезону

Колишній півзахисник Шахтаря Сергій Ященко проаналізував виступи "гірників" у першій половині сезону.

"Оцінити виступи Шахтаря у першій половині сезону? Якщо оцінювати за п'ятибальною системою, то можна поставити чотири. І в єврокубках, і в чемпіонаті очікуємо від команди більшого. "Гірники" повинні показати ту гру, яку ми бачили в рік тріумфу в Кубку УЄФА. Тоді донеччани на всіх фронтах демонстрували видовищний футбол, навіть при тому, що в деяких матчах поступалися.

Зараз, кажучи відверто, гра Шахтаря не та, яку звикли бачити вболівальники. Може це пов'язано з відходом великої групи провідних гравців. А ті, хто є, не можуть скласти конкуренцію і виступати так, як футболісти, які залишили команду. Якщо в чемпіонаті України Шахтар випереджає інші команди, то в єврокубках потрібен вищий клас гравців.

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Гравець, який сподобався? Це два футболісти. Жуніор Мораєс відразу посилив атаку. Відкриттям також став молодий Микола Матвієнко. Він з перших матчів показав своєю грою, активністю, і мисленням, що готовий стати одним з основних гравців оборони. У цього хлопця є потенціал, він може зіграти на будь-якій позиції в захисті і бути лідером не тільки в Шахтарі, але і в національній збірній.

Розчаруванням для мене став Ярослав Ракицький, який погіршив свої позиції в цьому сезоні. Його гра часом стала нестабільною і не завжди надійною. Правда, у Ярослава є ще час і шанс бути колишнім Ракицьким. Якщо буде ставитися до себе як раніше, коли тільки прийшов молодим в команду, то зможе вийти на колишній рівень.

Прогноз на другу частину сезону? Все буде залежати від посилення висококваліфікованими виконавцями, які складуть конкуренцію нинішнім гравцям. Думаю, і малюнок гри команди змінитися, будуть грати по-іншому, більш видовищно і результативно. Пауло Фонсека досвідчений тренер. Він зможе підготувати своїх підопічних, як до внутрішнього чемпіонату, так і до Ліги Європи. Для нього найголовніше виконавці. Якщо будуть такі, тоді він зможе вивести команду на належний рівень в єврокубках. Чи зможе Шахтар утримати чемпіонство? Думаю так", – цитує Ященка Ua-football.

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