toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ХОРВАТІЯ - АНГЛІЯ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВІДА Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Ракітіч: За день до матчу з Англією у мене була температура 39

08:30 488 Читать на русском
Ракітіч: За день до матчу з Англією у мене була температура 39
Іван Ракітіч та Лука Модріч / Фото з соцмереж

Півзахисник збірної Хорватії Іван Ракітіч поділився враженнями після перемоги Хорватії над Англією у 1/2 фіналу ЧС-2018.

"Вчора у мене була температура – 39. Довелося пролежати в ліжку, тому що я хотів зіграти в півфіналі чемпіонату світу. Здорово, що все вийшло. А в фіналі, якщо знадобиться, готовий зіграти навіть без ноги.

ЧС-2018 Хорватія – Англія: характер балканців, претензії Модріча на "Золотий м'яч" та "Слава Україні" у фіналі

Англійці думали, що вони вже в фіналі, але у вирішальному матчі чемпіонату світу зіграємо ми. Зараз навіть не хочу дивитися на свій телефон. Напевно, він просто розривається від привітань", – розповів Ракітіч Sport24.

Нагадаємо, збірна Хорватії здобула путівку у фінал ЧС-2018, перегравши у овертаймі Англію (2:1).

Перішіч: Моя мама мріяла, щоб Хорватія зіграла у фіналі ЧС-2018 з Францією

ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
Матч завершено
2 : 1
( осн. час 1 : 1 )
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Хорватія - Англія Хорватія Хорватія Іван Ракітіч Іван Ракітіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
24
хв
Партизані
18:30
Марібор
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук