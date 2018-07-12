Ракітіч: За день до матчу з Англією у мене була температура 39

Півзахисник збірної Хорватії Іван Ракітіч поділився враженнями після перемоги Хорватії над Англією у 1/2 фіналу ЧС-2018.

"Вчора у мене була температура – 39. Довелося пролежати в ліжку, тому що я хотів зіграти в півфіналі чемпіонату світу. Здорово, що все вийшло. А в фіналі, якщо знадобиться, готовий зіграти навіть без ноги.

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Англійці думали, що вони вже в фіналі, але у вирішальному матчі чемпіонату світу зіграємо ми. Зараз навіть не хочу дивитися на свій телефон. Напевно, він просто розривається від привітань", – розповів Ракітіч Sport24.

Нагадаємо, збірна Хорватії здобула путівку у фінал ЧС-2018, перегравши у овертаймі Англію (2:1).

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