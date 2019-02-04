Ракітіч влітку стане головною трансферною ціллю Інтера

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч може покинути клуб після закінчення сезону.

Міланський Інтер влітку спробує оформити трансфер 30-річного хорватського півзахисника, повідомляє El Chiringuito.

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За інформацією видання, керівництво італійського клубу сподівається, що перехід в Барселону Френкі де Йонга, змусить Ракітіча задуматися про зміну клубу.

Нагадаємо, що Іван перейшов в Барселону в липні 2014 із Севільї за 18 мільйонів євро. Відтоді він провів 246 матчів за каталонську команду, записавши у свій актив 33 голи і 33 результативні передачі.

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