Ракітіч: Вітаю Францію, вони заслужили перемогу

Півзахисник збірної Хорватії Іван Ракітіч прокоментував поразку у фінальному матчі ЧС-2018 проти Франції (4:2).

"Ми грали в атакувальний футбол, проте нам не пощастило. У першому таймі Ховатія виглядала краще. Збірна Франції забила чотири м'ячі, завдавши три удари по в ствір воріт.

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Я вітаю французів, вони заслужили перемогти", – розповів Ракітіч прес-службі ФІФА.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

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