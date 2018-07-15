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Ракітіч: Вітаю Францію, вони заслужили перемогу

22:05 39 Читать на русском
Ракітіч: Вітаю Францію, вони заслужили перемогу
Іван Ракітіч / фото з соцмереж

Півзахисник збірної Хорватії Іван Ракітіч прокоментував поразку у фінальному матчі ЧС-2018 проти Франції (4:2).

"Ми грали в атакувальний футбол, проте нам не пощастило. У першому таймі Ховатія виглядала краще. Збірна Франції забила чотири м'ячі, завдавши три удари по в ствір воріт.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

Я вітаю французів, вони заслужили перемогти", – розповів Ракітіч прес-службі ФІФА.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу
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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Хорватія Хорватія ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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