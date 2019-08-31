Ракітіч та Тодібо погодились перейти у ПСЖ в обмін на Неймара – Тухель вмовляє Дембеле

Барселона та ПСЖ продовжують перемовини щодо трансферу Неймара.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ готовий обміняти Неймара на Тодібо, Ракітіча, Дембеле і 130 млн євро доплати. Проте, тоді гравці Барселони відмовились переходити у паризький гранд.

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Тепер журналіст Херард Ромеро з посиланням на сьогоднішній випуск газети L’Équipe повідомив, що Іван Ракітіч та Жан-Клер Тодібо погодились на переїзд у Францію.

Щодо Усмана Дембеле, то нападника вмовляє головний тренер ПСЖ Томас Тухель, який знайомий з футболістом за спільною роботою в Борусії Д.

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