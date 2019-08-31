toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ВОРСКЛА - ОЛЕКСАНДРІЯ САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ТРАНСФЕРИ

Ракітіч та Тодібо погодились перейти у ПСЖ в обмін на Неймара – Тухель вмовляє Дембеле

12:57 1332 Читать на русском
Ракітіч та Тодібо погодились перейти у ПСЖ в обмін на Неймара – Тухель вмовляє Дембеле
Неймар / Фото REUTERS

Барселона та ПСЖ продовжують перемовини щодо трансферу Неймара.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ готовий обміняти Неймара на Тодібо, Ракітіча, Дембеле і 130 млн євро доплати. Проте, тоді гравці Барселони відмовились переходити у паризький гранд.

Спортивний директор ПСЖ розповів про переговори з Барселоною щодо Неймара

Тепер журналіст Херард Ромеро з посиланням на сьогоднішній випуск газети L’Équipe повідомив, що Іван Ракітіч та Жан-Клер Тодібо погодились на переїзд у Францію.

Щодо Усмана Дембеле, то нападника вмовляє головний тренер ПСЖ Томас Тухель, який знайомий з футболістом за спільною роботою в Борусії Д.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
"Це буде великою проблемою для Михайличенка": Циганик зробив прогноз на матч Динамо – Зоря
10:33
1811
Теги
Трансфери Трансфери ПСЖ ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери Чемпіонату Іспанії Неймар в Барселону Трансфери Барселони Неймар Неймар Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле Жан-Клер Тодібо Жан-Клер Тодібо Іван Ракітіч Іван Ракітіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
6
хв
Баварія
16:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук