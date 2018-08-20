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Ракітіч та Бускетс зацікавили ПСЖ

11:59 440 Читать на русском
Ракітіч та Бускетс зацікавили ПСЖ
Серхіо Бускетс та Іван Ракітіч / Фото marca

Півзахисники Барселони Іван Ракітіч та Серхіо Бускетс можуть перейти в ПСЖ.

Паризький клуб розглядає можливість трансферу двох півзахисників Барселони: Серхіо Бускетса та Івана Ракитича, повідомляє Sport.es.

Баварія зацікавлена у трансфері Ракітіча

За інформацією видання, трансфер може не відбутись, оскільки каталонці не горять бажанням розлучатися з ключовими футболістами.

У минулому сезоні півзахисники "блаугранас" допомогли команді стати чемпіоном Іспанії та завоювати Кубок Короля.

Нагадаємо, Барселона розпочала новий сезон Ла Ліги з перемоги над Алавесом (3:0).

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Барселона - Алавес: Субота 18 серпня 2018

Барселона
Матч завершено
3 : 0
Алавес
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