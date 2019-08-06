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Ракітіч шкодує, що Срна не перейшов у Барселону в 2017 році

00:50 216 Читать на русском
Ракітіч шкодує, що Срна не перейшов у Барселону в 2017 році
Ракітіч та Срна / Соцмережі

Хавбек Барселони та збірної Хорватії Іван Ракітіч розповів про зірваний перехід Даріо Срни в Барселону.

"Спілкувався з Даріо на цю тему, шкода, що він не перейшов у Барселону. Мені б дуже хотілося, щоб в моїй команді було більше хорватів і взагалі пограти з Даріо в одній команді.

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З великою повагою ставлюся до Срни як до футболіста і особистості. Відмовити Барселоні – це його рішення", – сказав Ракітіч в інтерв'ю Бомбардир.

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Нагадаємо, у середині сезону 2016/17 у ЗМІ ширились чутки, що Барселона прагне придбати у Шахтаря на той час капітана команди Даріо Срну, проте трансфер так і не відбувся.

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Теги
Даріо Срна Даріо Срна Іван Ракітіч Іван Ракітіч Шахтар Шахтар Барселона Барселона Іспанія
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