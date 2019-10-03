Ракітіч пропустив матч Барселона – Інтер: дружина футболіста відповіла Вальверде

Навколо ситуації з гравцем іспанського клубу розгораються все нові й нові пристрасті.

Дружина півзахисника Барселони Івана Ракітича Ракель Маурі виступила на захист свого чоловіка у соціальній мережі Instagram. Причиною її реакції стала ситуація, яку переживає її благовірний, не потрапляючи до складу каталонського клубу, повідомляє Marca.

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Ракель підтримала іспанського журналіста Ману Карреньо, який раніше розкритикував наставника клубу, заявивши, що не можна так обходитись з гравцем, який стільки зробив для клубу.

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Маурі на своїй сторінці в Instagram підтримала чоловіка і висловила захоплення його відношенням до справи, незважаючи на неприємності: "І все ж ти не опускаєш руки! Ти – приклад сталості, мудрості та професіоналізму. За це я тебе люблю! Ти – великий, ніхто і ніщо не зможе цього змінити".

Нагадаємо, Іван Ракітіч через відсутність ігрової практики планує покинути Барселону у зимове трансферне вікно. Влітку хорват міг перейти у Ювентус, однак в останній момент угода між клубами зірвалась.

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