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Ракітіч пропустив матч Барселона – Інтер: дружина футболіста відповіла Вальверде

12:16 1536 Читать на русском
Ракітіч пропустив матч Барселона – Інтер: дружина футболіста відповіла Вальверде
Іван Ракітіч / Фото з відкритих джерел

Навколо ситуації з гравцем іспанського клубу розгораються все нові й нові пристрасті.

58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес
 
Лаутаро Мартінес 3’
3’ Лаутаро Мартінес
58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес

Дружина півзахисника Барселони Івана Ракітича Ракель Маурі виступила на захист свого чоловіка у соціальній мережі Instagram. Причиною її реакції стала ситуація, яку переживає її благовірний, не потрапляючи до складу каталонського клубу, повідомляє Marca.

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Ракель підтримала іспанського журналіста Ману Карреньо, який раніше розкритикував наставника клубу, заявивши, що не можна так обходитись з гравцем, який стільки зробив для клубу.

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Маурі на своїй сторінці в Instagram підтримала чоловіка і висловила захоплення його відношенням до справи, незважаючи на неприємності: "І все ж ти не опускаєш руки! Ти – приклад сталості, мудрості та професіоналізму. За це я тебе люблю! Ти – великий, ніхто і ніщо не зможе цього змінити".

Нагадаємо, Іван Ракітіч через відсутність ігрової практики планує покинути Барселону у зимове трансферне вікно. Влітку хорват міг перейти у Ювентус, однак в останній момент угода між клубами зірвалась.

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Барселона Барселона Іспанія Барселона - Інтер Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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