Ракітіч прокоментував бажання Барселони продати його в інший клуб

Півзахисник Барселони та збірної Хорватії Іван Ракітіч не хоче реагувати на чутки щодо свого майбутнього.

"У мене є контракт до 2021 року, і коли я підписую угоду, то завжди маю намір дотримуватися її до кінця. Якщо з якихось причин не зможу цього виконати, ми сядемо і поговоримо про це. Хоча наразі я дуже радий бути в Барселоні.

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Я звик до чуток. Я у цьому клубі шість років, і в кожному сезоні все було так само. Іноді я нагадую собі, що футбол – це просто спорт, а іноді краще з цього посміятися", – цитує Ракітіча Marca з посиланням на Sky Deutschland.

Нагадаємо, що Барселона активно намагається включити Ракітіча (контракт до 2021-го) в трансфери щодо інших гравців. Тільки за останній місяць у пресі була інформація, що каталонці хочуть виміняти хорвата з доплатою на Неймара, Лаутаро, Дугласа Косту, Бернардескі та Дієго Карлоса.

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