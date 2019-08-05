Ракітіч зізнався, що міг перейти в Динамо

Хавбек Барселони Іван Ракітіч прокоментував інтерес з боку київського Динамо.

"Я чув про це. Але це було на рівні чуток. Я поважаю Динамо, це великий клуб, який постійно виступає на міжнародній арені. Мені приємно, що цей клуб хотів запросити мене до себе", – сказав Ракітіч програмі Бомбардир.

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Протягом своєї кар'єри хорват виступав за Базель, Шальке, Севілью та Барселону. Також обрав збірну Хорватії, хоча міг виступати за Швейцарію, оскільки мешкав із родиною там. За цей час футболіст встиг 4 рази стати чемпіоном Іспанії, а також виграти Лігу Європи та Лігу чемпіонів. Зі збірною дійшов до фіналу чемпіонату світу-2018.

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