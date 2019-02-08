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Ракітіч прагне перейти в Інтер, – GdS

13:32 332 Читать на русском
Ракітіч прагне перейти в Інтер, – GdS
Іван Ракітіч (зліва) / соцмережі

Хавбек Барселони Іван Ракітіч має бажання перебратись у Серію А.

Іван Ракітіч потрапив на обкладинку свіжого випуску La Gazzetta dello Sport, де повідомляється, що хорват прагне перейти в Інтер. Італійський гранд заплатить Барселоні за півзахисника 90 млн євро.

Ракітіч влітку стане головною трансферною ціллю Інтера

Раніше була інформація, що гравець прагне надалі виступати в складі "блаугранас", куди перейшов влітку 2014 року з Севільї.

Видання повідомляє, що хорват хоче покинути Камп Ноу через літній перехід Френкі де Йонга з Аякса.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – талант Бенфіки, який закохав у себе футбольну Європу

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