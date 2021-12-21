"Звичайно, я не хочу бачити Барселону в такому стані, як зараз. Зараз їм не просто. Але потрібно розуміти: попереднє суперпокоління клубу з Мессі, Хаві та Іньєстою – це також було не нормально.

Хаві шаленіє від футболу. Він дійсно може розуміти футболістів, історію клубу, культуру, оточення. Тому я переконаний, що він готовий до цієї роботи", – сказав Ракітіч у коментарі ESPN.

Хаві не списує Барселону з претендентів на чемпіонство

Іван Ракітіч у 2014-2020 роках виступав за Барселону, з якою виграв 4 чемпіонати Іспанії та Лігу чемпіонів. Після чого хорват повернувся в Севілью. У вівторок він знову зустрінеться з Барсою.