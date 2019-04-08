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Ракітіч погодився на перехід в Ювентус, – La Gazzetta dello Sport

13:41 231 Читать на русском
Ракітіч погодився на перехід в Ювентус, – La Gazzetta dello Sport
Іван Ракітіч / Reuters

Півзахисник Барселони та збірної Хорватії Іван Ракітіч може змінити команду вже цього літа.

Майбутнє півзахисника Барселони Івана Ракітіча залишається невідомим, з огляду на неминучий прихід Френкі де Йонга з Аякса цього літа. Італійська газета La Gazzetta dello Sport запевняє, що 31-річний футболіст вже мав контакт з Ювентусом, і дав своє попереднє схвалення щодо потенційного переходу в стан "б'янконері".

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Прихід Де Йонга в Барселону ставить місце Ракітіча в складі під загрозу. Враховуючи виступи хорвата в цьому сезоні, Барселона планує виручити чималу суму за його продаж. Додамо, що окрім Де Йонга каталонці планують підписати Маттейса Де Лігта в центр захисту.

В поточному сезоні Ракітіч зіграв у 45 матчах в усіх сезона Барселони, відзначившись 5 голами та 9 асистами.

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Теги
Італія Барселона Барселона Трансфери Ювентуса Френкі де Йонг Френкі де Йонг Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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