Ракітіч озвучив рецепт успіху в матчі Ліги чемпіонів із Ліверпулем

Півзахисник іспанської Барселони Іван Ракітіч розповів про очікування від першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля.

"Ми гратимемо у півфіналі. Ми впевнені в собі після перемоги в чемпіонаті. Із нетерпінням чекаємо матчу.

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Будемо намагатися втілити ідеальний сезон у реальність. У Мессі десять перемог у Ла Лізі за останні 15 років. Усіх надихає, з якою радістю він підняв над головою трофей.

Слова Клоппа, що Камп Ноу – просто стадіон? Я бачив запис. Я так зрозумів, він просто хотів трохи зняти тиск зі своїх гравців. Він хоче, щоб його футболісти вважали, що це лише ще одна арена. Але гра на Камп Ноу – це щось особливе, відмінне від іншого. Тут зовсім інша атмосфера в порівнянні з іншими стадіонами. Це потрібно поважати.

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Я дуже добре знаю Клоппа та дуже його поважаю. Коли я грав проти його команд у Бундеслізі, вони завжди були ідеальні в дрібницях. Нам буде дуже важко. Ми не можемо дозволити їм атакувати нас, потрібно тримати їх подалі від наших воріт", – цитує Ракітіча офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що перший півфінальний матч між Барселоною і Ліверпулем відбудеться у середу, 1 травня. Початок поєдинку о 22:00.

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