Як відомо, днями 32-річний Ракітіч офіційно повернувся в Севілью, з якої у 2014-му і перебрався до лав Барселони. У складі "синьо-гранатових" хорват провів 310 матчів та виграв 13 титулів.

"Важко вибрати найемоційніший момент за ці 6 років. Ми виграли Лігу чемпіонів, чемпіонат, Кубок... Пишаюся цими здобутками. Було як хороше, так і погане – зокрема, поразка від Баварії. Шкодую, що я так і не зіграв у цій останній грі сезону.

Ракітіч офіційно перейшов у Севілью

Ситуація з Мессі? Це його особиста справа, його рішення. У мене не було проблем з відходом. Я не думав про Лео, я думав про своє становище. Для мене перший варіант – це Барселона, але настав час рухатися далі. Бажаю успіхів Барсі, я завжди вболіватиму за них. Виступати тут – це справжня мрія, але у цьому клубі важко залишитися на тривалий час.

Я ціную ставлення вболівальників. Приємно, коли вони скандують твоє ім'я. Дякую президенту клубу, він – чудова людина. Також хочу окремо подякувати Унсуе – це особлива для мене людина (екс-тренер Барселони, у якого виявили бічний аміотрофічний склероз – прим.).

Важко назвати найкращих у Барселоні. Луїс Енріке мене запросив, також я поважаю Вальверде та Сетьєна. Що стосується гравців, то оберу Хаві та Іньєсту. Вони – неймовірні як на полі, так і за його межами.

Хочу, щоб мене запам'ятали як скромну людину. Я ніколи не святкуватиму гол у ворота Барселони. Важко залишати цю команду, це місто і цих людей. Ні про що не шкодую, адже я завжди віддавався на повну", – цитує Ракітіча Mundo Deportivo.

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