Ракітіч однозначно дав зрозуміти, де хоче продовжити кар'єру

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч оцінив свої перспективи в каталонському клубі після підписання "блаугранас" Френкі де Йонга.

"Я хочу залишитися в команді. Сподіваюся, що клуб продовжить зі мною контракт і я затримаюся ще на багато років. Я дуже щасливий в Барселоні, це знають всі, перш за все президент. Мені не потрібно більше нічого говорити.

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Чи вплине на моє майбутнє прихід де Йонга? Люди, які знають мене, розуміють, що я просто хочу грати. Я буду вирішувати всі проблеми спокійно і з великим завзяттям. Мені 30 років, і це найкращий момент у моїй кар'єрі. Я хочу насолоджуватися футболом і бути в Барселоні", – цитує Ракітіча видання Goal.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Ракітіч провів 20 матчів, в яких відзначився 2-ма голами та одним асистом.

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