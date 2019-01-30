toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Ракітіч однозначно дав зрозуміти, де хоче продовжити кар'єру

00:50 299 Читать на русском
Ракітіч однозначно дав зрозуміти, де хоче продовжити кар'єру
Іван Ракітіч / Фото Reuters

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч оцінив свої перспективи в каталонському клубі після підписання "блаугранас" Френкі де Йонга.

"Я хочу залишитися в команді. Сподіваюся, що клуб продовжить зі мною контракт і я затримаюся ще на багато років. Я дуже щасливий в Барселоні, це знають всі, перш за все президент. Мені не потрібно більше нічого говорити.

Челсі зацікавлений у придбанні Ракітіча

Чи вплине на моє майбутнє прихід де Йонга? Люди, які знають мене, розуміють, що я просто хочу грати. Я буду вирішувати всі проблеми спокійно і з великим завзяттям. Мені 30 років, і це найкращий момент у моїй кар'єрі. Я хочу насолоджуватися футболом і бути в Барселоні", – цитує Ракітіча видання Goal.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Ракітіч провів 20 матчів, в яких відзначився 2-ма голами та одним асистом.

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони

Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Іван Ракітіч Іван Ракітіч Барселона Барселона Френкі де Йонг Френкі де Йонг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хацкевич пояснив, який нападник потрібен Динамо
    Україна — 29 січ2275 Хацкевич пояснив, який нападник потрібен Динамо
17
год
:
38
хв
Фіорентина
19:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук