Ракітіч образився на керівництво Барселони за намагання включити його у трансфер Неймара

Хавбек Барселони Іван Ракітіч не почувається щасливим у таборі чинного чемпіона Іспанії.

Іван Ракітіч схиляється до того, щоб покинути Барселону під час зимового трансферного вікна, повідомляє Mundo Deportivo.

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31-річний хорват не може пробачити босам "блаугранас" спробу додати його до угоди з ПСЖ щодо трансферу Неймара. Також Іван переконаний, що отримує недостатньо ігрової практики. За три тури Ла Ліги, хавбек зіграв лише 45 хвилин.

За інформацією ЗМІ, у підписанні Ракітіча зацікавлені Ювентус та Інтер.

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