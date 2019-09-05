toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ракітіч образився на керівництво Барселони за намагання включити його у трансфер Неймара

12:32 858 Читать на русском
Ракітіч образився на керівництво Барселони за намагання включити його у трансфер Неймара
Іван Ракітіч та Жозеп-Марія Бартомеу / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселони Іван Ракітіч не почувається щасливим у таборі чинного чемпіона Іспанії.

Іван Ракітіч схиляється до того, щоб покинути Барселону під час зимового трансферного вікна, повідомляє Mundo Deportivo.

Ракітіч не отримав виклик до збірної Хорватії на матчі відбору Євро-2020 – тренер пояснив своє рішення

31-річний хорват не може пробачити босам "блаугранас" спробу додати його до угоди з ПСЖ щодо трансферу Неймара. Також Іван переконаний, що отримує недостатньо ігрової практики. За три тури Ла Ліги, хавбек зіграв лише 45 хвилин.

За інформацією ЗМІ, у підписанні Ракітіча зацікавлені Ювентус та Інтер.

Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу

blog_ava
"Тайсон зробив велику помилку", – Циганик назвав причини зриву трансферу капітана Шахтаря
07:30
7032
Теги
Іспанія Іван Ракітіч Іван Ракітіч Барселона Барселона Трансфери Барселони Неймар в Барселону
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Син Кафу помер на футбольному полі
    Світ — 09:568198 Син Кафу помер на футбольному полі
4
год
:
46
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук