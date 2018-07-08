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Ракітіч: Ми не упустимо історичну можливість вийти в фінал ЧС-2018

13:51 374 Читать на русском
Ракітіч: Ми не упустимо історичну можливість вийти в фінал ЧС-2018
Іван Ракітіч / Getty Images

Півзахисник збірної Хорватії Іван Ракітіч прокоментував вихід національної команди до півфіналу чемпіонату світу-2018.

"Це неймовірно, ми у півфіналі! Та зупинитися на цьому ми не маємо права, потрібно дійти до фіналу. Мене переповнюють емоції, уявляю, як зараз святкують у Хорватії. Загалом ми були кращими за Росію і заслужили на те, щоб пройти далі, хоча це було складно зробити.

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Росія грала набагато краще, ніж з Іспанією, вони билися до самісінького кінця. Ми не можемо втратит історичну можливість пробитися до фіналу. При цьому, ми поважаємо англійців, які є родоначальниками футболу, вони дуже добре грають на ЧС-2018", – цитує Ракітіча Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що напередодні хорвати здолали збірну Росії у серії пенальті. Вже у середу, 11 липня, відбудеться поєдинок 1/2 фіналу Мундіалю Хорватія – Англія відбудеться 11 липня. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
до матчу
3
дн
:
5
год
:
47
хв
Англія
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Теги
Хорватія Хорватія ЧС 2018 Іван Ракітіч Іван Ракітіч Хорватія - Англія
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