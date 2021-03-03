"Колись я розмовляв з Мессі і сказав йому: "Ти виграв все, забив багато голів, але у мене є трофей, якого у тебе ніколи не буде. Ти ніколи не виграєш Лігу Європи", – цитує Ракітіча Daily Mail.

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Хорват здобув трофей ЛЄ разом із Севільєю у сезоні 2013/14, саме цього року Барселона придбала Івана за 18 млн євро. Вже у 2020-му півзахисник повернувся до табору Севільї за 1,5 млн.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Ракітіч зіграв у 23-х матчах, в яких відзначився голом та асистом.

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