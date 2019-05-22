toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Ракітіч: Грізманн – один з найкращих у світі, я хотів би бачити його в Барселоні

22 травня 21:14 260 Читать на русском
Ракітіч: Грізманн – один з найкращих у світі, я хотів би бачити його в Барселоні
Антуан Грізманн / Reuters

Хавбек Барселони Іван Ракітіч висловився щодо нападника Атлетіко Антуана Грізманна.

"Звичайно, мені подобається Грізманн. Залишимо осторонь той факт, що він відмовився від переходу в Барселону минулого сезону. Він футболіст найвищого рівня, один з найкращих в світі.

Барселона готова придбати разом з Грізманном ще одного нападника

Звичайно, я б хотів бачити його у своїй команді. Грізманн – висококласний професіонал, який вигравав різні титули. Безсумнівно, він може стати серйозним підсиленням для будь-якої команди", – цитує Ракітіча Mundo Depotivo.

Гравці Барселони висловилися проти трансферу Грізманна, – Sport.es

Нагадаємо, що французький форвард може перебратися на Камп Ноу в літнє трансферне вікно. Він вже попрощався з Атлетіко й заявив про готовність до нових викликів.

blog_ava
Шевченко довикликав у збірну України Бєсєдіна – Зозуля надалі поза списком
13:27
4123
Теги
Іспанія Трансфери Барселони Барселона Барселона Іван Ракітіч Іван Ракітіч Антуан Грізманн Антуан Грізманн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
5
год
:
18
хв
Ам'єн
22:05
Генгам
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук