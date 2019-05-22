Ракітіч: Грізманн – один з найкращих у світі, я хотів би бачити його в Барселоні

Хавбек Барселони Іван Ракітіч висловився щодо нападника Атлетіко Антуана Грізманна.

"Звичайно, мені подобається Грізманн. Залишимо осторонь той факт, що він відмовився від переходу в Барселону минулого сезону. Він футболіст найвищого рівня, один з найкращих в світі.

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Звичайно, я б хотів бачити його у своїй команді. Грізманн – висококласний професіонал, який вигравав різні титули. Безсумнівно, він може стати серйозним підсиленням для будь-якої команди", – цитує Ракітіча Mundo Depotivo.

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Нагадаємо, що французький форвард може перебратися на Камп Ноу в літнє трансферне вікно. Він вже попрощався з Атлетіко й заявив про готовність до нових викликів.