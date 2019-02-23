Ракітіч: Дай Мессі трохи вільного простору – і він переверне гру

Хавбек Барселони Іван Ракітіч прокоментував видовищну перемогу своєї команди у матчі проти Севільї.

"Мессі зіграв важливу роль сьогодні, зіграв її кілька днів тому і зіграє в майбутньому. Він найважливіший гравець команди, який робить результат. Дай йому трохи вільного простору – і він переверне гру. Дуже радий за нього і за Суареса, який знову забив.

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Класіко? Ми хочемо викластися більше, ніж на 100%, зіграти найкращим можливим чином. Настають дуже важливі дні, щільний календар. Перше – потрібно постаратися пройти у фінал Кубка.

Моє майбутнє? У мене ще більше трьох років за контрактом. Я хочу залишитися тут. Я пишаюся тим, що мною цікавляться топ-клуби, якщо це правда. Але я бачу себе тільки в Барсі. Трохи сміюся вранці за кавою, коли читаю про це", – цитує Ракітіча Marca.

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